現存する日本最古の政党は、大正11年に非合法組織として成立した日本共産党だ。結党から102年を経て、いよいよ組織の退潮が顕著になりつつある。【写真をみる】御年94歳「共産党のレジェンド」って何者？散歩中に倒れて「象徴的な出来事が、党委員長や議長を歴任し、“レジェンド”と称される不破哲三氏の緊急入院です」とは政治部デスク。「11月20日の午前中、神奈川県の自宅近くで倒れているところを発見されました。散歩に