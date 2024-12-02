日本科学未来館に、東京都が運営する未来に向けての共創活動拠点「Tokyo Mirai Park」（トーキョー ミライ パーク）が2024年11月29日にオープンした。「Tokyo Mirai Park」はこれからの東京を形づくる最先端のテクノロジーを開発する企業や大学などが集い、子どもたちをはじめとするさまざまな来場者がその技術を体験することで、未来の「想像」と「創造」に取り組んでいくスペースである。●「Tokyo Mirai Park」とは「Tokyo Mira