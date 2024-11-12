イングランドのプロ審判協会（PGMOL）がプレミアリーグのデイビッド・クート審判員（42）を一時職務停止処分とした。英メディアが11日、一斉に報じた。クート氏がリバプールのユルゲン・クロップ前監督を侮辱したとされる動画がSMSで拡散されているもので、動画の真偽は不明。PGMOLは調査が終わるまで処分を継続する。動画は20年7月にクート氏が主審を務めたリバプール―バーンリー戦に関するものとみられる。試合は1-1で引