厚いスモッグに覆われた道路を走行する自転車＝１０日、パキスタン・ラホール/Arif Ali/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）パキスタン東部とインド北部で先月から記録的な水準の大気汚染が続いている。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の衛星画像は、パキスタンのパンジャブ州からインドの首都ニューデリーにかけての一帯を覆う巨大な灰色のスモッグをとらえた。大気汚染の悪化を受けてパキスタンでは学校や公共の場が閉鎖され、有害スモッグによ