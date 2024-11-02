慶大野球部は2日までに公式サイトで24年卒業生の進路一覧を公開した。10月24日のドラフト会議で指名漏れしていた清原正吾内野手（4年）は現時点では「野球を継続する」意思を持った上で進路先について「非公表」（未定）とした。西武、巨人などで歴代5位の525本塁打を放った清原和博氏（57）の長男は、9日から始まる早慶戦終了後に進路を明らかにする見込みだ。大学4年間の集大成となる早慶戦まで残り1週間。慶大は2日、横浜市