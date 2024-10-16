会社の新人が新車を購入しているのを見て、「自分より収入が少ないはずなのに、どうしてこんなに良い車に乗っているんだろう」と感じたことがある人もいるかもしれません。特に人気車種であるプリウスの新車となると、その疑問はさらに大きくなるのではないでしょうか。本記事では、プリウスの車両価格や車の購入方法を解説します。 プリウスが話題の理由と車両価格 プリウスはトヨタのハイブリッドカーで、エコ性