成基は、2024年9月28日に石川県金沢市で開催された「AI時代の教育学会 第6回年次大会」で、生成AI「スクールAI」を用いた不登校のキャリア支援に関する研究結果を発表した。中学3年生を対象に実施された今回の研究結果では、75％の生徒が進路指導において「AIの村上先生」（後述）が役立ったと回答。一方で、心理的不安の軽減には限界があることもわかり、人間の教師との協働が重要であることが示された。●成基の不登校支援「シン