昨年の初回放送から1年が経った本日、『葬送のフリーレン』TVアニメ2期の制作が決定、ティザービジュアルが公開された。山田鐘人先生・アベツカサ先生からのお祝いコメント＆イラストも到着した。『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（作）とアベツカサ（画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使