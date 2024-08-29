株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2024年8月30日（金）より、ジューシーな直火焼きの100％ビーフパティとスモーキーなベーコンに甘みと酸味のあるゴールデンパインが食欲をそそる『パインツキミバーガー 大』『パインツキミバーガー 小』『チポトレ・パインツキミバーガー 大』『チポトレ・パインツキミバーガー 小』の味とサイズが選べる4商品を期間限定で発売する。また、同日より甘酸っぱいパイナップルにサクサク