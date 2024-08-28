長く付き合った友人であったとしても、些細なことで喧嘩をして絶交してしまうことがある。また「いつかは結婚しようね」って言っていた彼女から、急に「終わりにしよう」とLINEが来た人もいるかもしれない。 【漫画】「若い子はLINEを使わない」→ウソです目からうろこな〝真相〟を描いた作品 そんな相手に対してメッセージやスタンプを送ったとしても、ほとんどの場合「既読スルー」されてしまう。そ