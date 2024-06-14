パフォーマンスを披露するテイラー・スウィフト＝７日、英スコットランド・エディンバラのスコティッシュ・ガス・マレーフィールド・スタジアム/Gareth Cattermole/TAS24/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）米人気歌手テイラー・スウィフトが英スコットランドのエディンバラで行ったコンサートで、観客の熱狂が巻き起こす地震活動が観測された。英地質調査所（ＢＧＳ）が明らかにした。コンサートはエディンバラ市内のスタジアムで７