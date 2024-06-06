【MLB】パイレーツ10−6ドジャース（6月5日・日本時間6日／ピッツバーグ）大谷翔平が大声を上げてのけぞった危険なボールに、指揮官も激怒した。ドジャース大谷翔平投手がパイレーツ戦に「2番・DH」でスタメン出場。その第4打席で“メジャー最速左腕”チャップマンの投じた102マイルの剛速球があわや大谷の右ヒジを直撃というヒヤリとする事態が発生。ロバーツ監督が怒りを露わにする場面があった。【映像】実際のシーン大谷