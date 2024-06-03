《私はかつて元草津町議の性被害疑惑について投稿しましたが、本年4月の前橋地裁判決で元町議の虚偽告白が明らかになりました。十分に事実を確認せず行き過ぎた言動があったことを認め謝罪いたします。投稿も削除します。町長や町議会の皆様、関係者に多大な迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます》6月3日、元衆議院議員でジャーナリストの井戸正枝氏（58）がXを更新。“草津町騒動”に関する自らの不適切な発言を謝罪した。騒