5月15日（現地時間14日）、スポーツ違法賭博によってロサンゼルス・ドジャースを解雇された、元通訳の水原一平被告がカリフォルニア州ロサンゼルスの連邦地裁に出廷した様子を各メディアがこぞって報じた。【写真】ドジャース解雇前、セレブ生活を満喫する水原一平と美人な奥さま大谷翔平の口座から約1700万ドル（約26億円）を盗み取った銀行詐欺罪の他、虚偽の納税申告の罪にも問われている水原被告。すでに司法取引に応じて