コロナ禍が一区切りしたことから、海外旅行を検討する人が増えていますが、昨今、健康被害が懸念されている「トコジラミ」は旅行先を選ぶ際に影響を及ぼしているのでしょうか。甲南防疫株式会社（兵庫県西宮市）が実施した「2024年度人気の海外旅行先ランキング」に関する調査によると、2024年に行きたいと思う海外旅行先については、「ハワイ」が1位となりました。その一方で、9割超の人が「感染症や害虫問題が原因で、海外旅行先