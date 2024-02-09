小さな高級セダン「シティ」を実車展示ホンダのインド法人は、2024年2月1日から3日にニューデリーで開催されたインド最大の国際モビリティショー「Bharat Mobility Expo2024」に「シティ」を出展しました。小型セダンのシティですが、「小さな高級車」を思わせる上級な内外装の仕立てを特徴とします。内装が「めちゃ高級」！ インドの小型セダン「シティ」とはシティは、1981年に登場したコンパクトカーの名称です。【画像