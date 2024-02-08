修学旅行で訪れていた施設の浴室で教え子の男子生徒の裸を盗撮したとして逮捕・起訴された埼玉県内の中学校に勤める44歳の教諭の男が、県の教育委員会から懲戒免職の処分を受けました。きょう付で埼玉県教育委員会から懲戒免職の処分を受けたのは、県内の公立中学校に勤めていた外崎三吉被告（44）です。警察などによりますと、外崎被告は去年9月、修学旅行で訪れていた県外の宿泊施設の浴室や脱衣所で教え子の男子生徒らの裸を盗