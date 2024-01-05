鳩山由紀夫元首相が４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「東奥日報が『林芳正官房長官が志賀原発の変圧器で火災発生、消火済みと述べた』のでこの重大性を書いたところ、北陸電力が、作業員の誤認で調べたら火災はなかったと発表していた。火災がないに越したことはないが、作業員が何を火災と間違えたのか。では火もないのに消火済みとは？怪しさは消えず。」とつづった。元日に起きた能登半島地震に関する２日の書き込みが波紋