鳩山由紀夫・元首相の長男、鳩山紀一郎氏が1月4日午後、自身のXに《こちらのポストにつきまして、父には撤回を求めました》と投稿した。「こちらのポスト」とは、由紀夫氏が1月2日に投稿したもの。《気になるのは志賀原発で、爆発音がして変圧器の配管が破損して3500ℓの油が漏れて火災が起きた。それでも大きな異常なしと言えるのか。被害を過小に言うのは原発を再稼働させたいからだろう》1月1日に能登半島で起きた地