【前編】「『はやく専業主婦になりたくて』…年収300万の女性が年収1500万の男性と『15歳差婚』をして青ざめたワケ」で紹介した通り、ブラック気味の中小企業で働く年収300万円の恵子さんは、30歳の時に15歳年上ながら年収1500万円の直人さんと結婚しました。結婚後は専業主婦になり、長女も生まれ、充実した暮らしをしていた恵子さんだったのですが…結婚して8年後、彼から「もうすぐ役職定年だ」といわれます。 旦那の年収が1000