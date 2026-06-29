２９日未明、宜賓市高県沙河鎮上竜村で、道路上の落石を撤去する民兵。（成都＝新華社記者／荘歌爾）【新華社成都6月29日】中国四川省宜賓（ぎひん）市高県で29日午前0時12分（日本時間同1時12分）、マグニチュード（M）5.5の地震があった。午前4時（同5時）時点で死者は確認されておらず、13人が軽傷を負い治療のため病院に搬送された。同市抗震救災指揮部（地震救援対策本部）が明らかにした。２９日未明、宜賓市高県沙河鎮上