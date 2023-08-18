いわゆる“パパ活”を仲介すると装い、東京・立川市のホテルで少女にみだらな行為をしたとして、29歳の男が逮捕されました。青梅市の職業不詳・原亮太容疑者（29）は今年4月、SNSで知り合った高校3年の少女（当時17）に対し、「社長さんとエッチすれば、20万円から30万円もらえる」とパパ活の仲介を装い、立川市のホテルに少女を呼び出して、みだらな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、原容疑者は少女に対し「