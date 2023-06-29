ゆむい 著 / 耳たぶ吸ってたも〜れ 原作『親になったの私だけ!?』(KADOKAWA)から、おすすめの話をピックアップしてお届けします！出典：https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000322/結婚は無責任……？出典：https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000322/出典：https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000322/結婚報告をしたときの気まずい雰囲気と反応が脳裏によぎって妊娠報告も躊躇う夫。それでも勇気を出して報