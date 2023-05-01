18年間活躍の「レアパトカー」 ついに引退へ2023年4月26日、佐賀県警察の公式ツイッターにてパトカーの引退式が行われた様子が投稿されました。長きにわたって使用されていた「ロータリー号（3代目）」は一体どんなクルマだったのでしょうか。2005年から活躍した3代目ロータリー号佐賀県鳥栖市に位置する鳥栖警察署は、佐賀県警察の公式ツイッター（@goroukun_spp）で、以下コメントともに3枚の写真を投稿しました。【画像