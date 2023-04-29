◆ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ５▽第９試合ＭＭＡルール（６６キロ）〇朝倉未来（判定３―０）牛久絢太郎●（２９日、国立代々木競技場第一体育館）１年４か月ぶりの総合格闘技となる人気ユーチューバーの朝倉未来（トライフォース赤坂）が、第２代ＲＩＺＩＮフェザー級王者の牛久絢太郎（Ｋ−Ｃｌａｎｎ）に、判定勝ちを収めた。積極的にプレッシャーをかける朝倉。一気に距離を詰め、組み付くが牛久にグラウン