動画配信サービス「Netflix」にて世界配信が決定している、大怪獣“ガメラ”の新作アニメシリーズ『GAMERA -Rebirth-（ガメラ リバース）』（全6話）のメインキャスト&メインスタッフが発表された。ガメラ初のアニメ作品となる本作の声優に、金元寿子（ボコ役）、松岡禎丞（ジョー役）、豊崎愛生（ジュンイチ役）、木村昴（ブロディ役）が名を連ねている。【動画】ガメラ史上初のアニメ作品ティザー映像監督は、『ルパン三