モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。今回の放送コーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「食品値上げラッシュ第2波到来 インフレ率を超える賃上げは？」。情報社会学が専門の学習院大学 非常勤講師・塚越健司さんに解説していただきました。 吉田明世、塚越健司さん、ユージ企業を専門対象と