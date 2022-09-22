立ち並ぶ高層マンション＝２０２１年９月３０日、米フロリダ州サラソタのサラソタ湾/Zack Wittman/Bloomberg/Getty Images香港（ＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）世界の富裕層の人数が昨年、株価の上昇や住宅価格の高騰に押し上げられて急増した。金融大手クレディ・スイスが２０日に発表した年次報告書によると、昨年は世界で５２０万人が、新たに資産１００万ドル（約１億４４００万円）以上の「ミリオネア」になった。米国のミリオネ