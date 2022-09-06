ロックダウン（都市封鎖）で人けのなくなった成都市の様子。中国では８月２０日以降、７０を超える都市でロックダウンが実施された/Visual China Group/Getty Images香港（ＣＮＮ）中国で新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、８月下旬以来７０都市以上が完全または部分的なロックダウン（都市封鎖）に入っている。影響を受ける住民は３億人以上。自治体は習近平（シーチンピン）国家主席の３期目入りが予想される党大会を前に