「パワプロ」の愛称で知られるKONAMIの人気野球ゲームシリーズの最新作「eBASEBALLパワフルプロ野球2022」（PS4、ニンテンドースイッチ）が4月21日、発売されました。昨年の成績を反映したのはもちろん、ドラフト1位や新外国人選手といった新しい選手たちも加わっています。【画像】佐々木朗希の“女房役”松川、巨人のクローザー大勢…注目集まるルーキーたちの能力値を写真で見る 「パワプロ」では、選手ごとにさまざまな能
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