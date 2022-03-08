「お値段以上！」かもしれません。ボーイング787でアジア・オセアニアに2020年に「第3ブランド」という仮称のもと設立が発表された、ANA（全日空）グループの新たな中距離国際線LCC（格安航空会社）。2022年3月8日（火）、報道陣に向け社名や機体デザインが明かされました。航空会社の名前は「Air Japan」です。ANAが展開する新LCC「AirJapan」の機体デザイン（画像：ANA）。新型コロナ禍の航空需要の変化を経て、ANAでは、東