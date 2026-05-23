独り身の時期に「恋人ができたらこんなことがしたい！」と妄想するのは男女問わずよくあること。今彼氏がいない女性が、どんな行動を夢見ているのか探ることで、将来何かの役に立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性289名に聞いたアンケートを参考に、「彼氏のいない女性が『いつか絶対したい！』と夢見るラブラブ行動９パターン」をご紹介します。【１】夜寝るときに、「お姫様抱っこでベッドまで運んでもら