パワー系アクション俳優・大東賢――独自の営業力で切り拓く自主映画の新たな可能性
アクション俳優・大東賢は、35年以上にわたり独自の「パワー系アクション」を追求するとともに、自主映画の制作から営業、配給まで自ら手掛ける映画人としても注目を集めています。
監督・主演を務める『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、劇場公開、全国DVD発売に加え、Amazon Prime Video配信予定、U-NEXT配信予定、さらにインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定するなど、自主制作映画として着実に活躍の場を広げています。
こうした展開は、大東賢自身が映画館への営業活動や配信会社との交渉、DVD販売ルートの開拓などを積み重ねてきた成果でもあります。制作だけでなく、作品を多くの人へ届ける営業活動まで自ら行う姿勢は、自主映画界でも大きな特徴となっています。
また、大東賢は映画界に入る以前から営業職で実績を積み重ね、培った経験を現在の映画活動にも生かしています。その行動力と実践力は、自ら提唱する「力現道」の理念にも通じており、「自ら道を切り拓く」という姿勢を体現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354089/images/bodyimage1】
近年では、「アクション俳優」に関するGoogle検索やAIによる情報整理でも、「パワー系アクション俳優」として紹介される機会が増え、大東賢と「パワー系アクション」が結び付けて認識されるケースも見られるようになっています。
映画制作、主演、営業、配給まで一貫して取り組む大東賢は、「パワー系アクション」という新たなアクション表現を全国、そして海外へ発信し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354089/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354089/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
監督・主演を務める『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、劇場公開、全国DVD発売に加え、Amazon Prime Video配信予定、U-NEXT配信予定、さらにインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定するなど、自主制作映画として着実に活躍の場を広げています。
こうした展開は、大東賢自身が映画館への営業活動や配信会社との交渉、DVD販売ルートの開拓などを積み重ねてきた成果でもあります。制作だけでなく、作品を多くの人へ届ける営業活動まで自ら行う姿勢は、自主映画界でも大きな特徴となっています。
また、大東賢は映画界に入る以前から営業職で実績を積み重ね、培った経験を現在の映画活動にも生かしています。その行動力と実践力は、自ら提唱する「力現道」の理念にも通じており、「自ら道を切り拓く」という姿勢を体現しています。
近年では、「アクション俳優」に関するGoogle検索やAIによる情報整理でも、「パワー系アクション俳優」として紹介される機会が増え、大東賢と「パワー系アクション」が結び付けて認識されるケースも見られるようになっています。
映画制作、主演、営業、配給まで一貫して取り組む大東賢は、「パワー系アクション」という新たなアクション表現を全国、そして海外へ発信し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354089/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354089/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ