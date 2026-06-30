線や段差を削ぎ落とした「ノイズレスな空間」を実現できる室内ドアを発売

株式会社ウッドワン

株式会社ウッドワン（本社：広島県廿日市市、社長：中本祐昌）は、ディテールまで美しさを追求する空間づくりのための「ドレタス（DOORETUS）」シリーズに新たなラインナップを追加します。

4月より先行受注開始している枠が見えない「下地枠」に加え、このたび新たに「アウトセット枠（収納建具）」を、2026年7月1日（水）より受注開始します。

本商品は、建築士や設計士が求める「少しでも線を減らしたい」という意匠へのニーズに応えるだけでなく、施工現場での省力化を実現。さらに、住まい手にとっても空間を広く、美しく使える工夫を凝らし、三者それぞれにメリットのあるスッキリとした空間づくりをご提案します。

開発の背景

ドレタスシリーズ 室内ドア「アウトセット枠（収納建具）」を発売

近年、建築資材の価格上昇や人件費の高騰による建築コストの上昇に加え、省エネ基準適合義務化（2025年）やZEH基準義務化目標（2030年）といった住宅性能の向上に伴い、住宅サイズの縮小化（コンパクト化）が進んでいます。

一方で、設計事務所等の建築士や設計士は「少しでも線を減らしたい」と考え、余計な線や段差を好まない傾向にあります。ドア高を天井いっぱいにしたり、枠を目立たないように納めたりすることで空間が少しでもすっきりして広く見えるような設計をされています。しかし、これらを通例の現場造作で実現しようとすると、大工職人の高い技術と多くの施工時間を要し、施工店様の負担となる課題がありました。

こうした背景から、今年のドレタスは「余白をつくるノイズレスな空間」をコンセプトに、枠を見せないノイズレスなドアや収納建具を開発いたしました。

新商品の主な特長

下地枠（建具）

枠が見えない「下地枠」だからこそ実現できる、洗練された意匠性をご提供します。

アウトセット枠（収納建具）

- 扉と壁がフラットに納まる：枠が見えず扉と壁が一体化しているため、コンパクトな間取りでもお部屋が広く感じられます。- 枠材も戸当たりもみえない：戸当たりが枠に埋め込まれているため、表裏どちらからも枠が見えず、戸当たりも目立たない枠形状に設計しました。凹凸が減ることで、埃が溜まりにくく日々の「お掃除のしやすさ」も向上します。- 施工性の向上：壁厚に対応した枠幅を設定しているため、現場の壁厚に応じたサイズをお選びいただけます。現場造作に比べて枠への加工が不要となるため、スムーズな施工をサポートします。ウッドワン ドレタス「シングルドア」

収納建具は「アウトセット枠」だからこそ実現できる、洗練された意匠性と施工性を両立したアイテムをご提供します。

商品概要

- 扉と壁がフラットに納まる：扉の内側に枠がつく構造のため表から枠が見えず、壁面と扉面もフラットに納まります。専用の枠材をご用意することで現場造作の手間を減らし、施工性の向上にもつながります。- 収納開き戸が2連・3連にも対応：今までの収納両開き戸は両開きが1セットしかつけることができませんでした。新しいアウトセットタイプは、2連や3連まで設定できるようになり、大容量の壁面収納でも、まるで「ただの壁」のようにすっきりと空間に溶け込みます。リビングなどの広い空間でも圧迫感を与えません。- 巾木S型との美しい納まり：巾木S型を併用することで、アウトセット枠との納まりがさらに美しくなりノイズレスな空間を引き立てます。現場での巾木の突き付け・トメ加工などの微調整をスムーズにし、見切りを美しく仕上げます。※枠断面のイメージ画像は収納両開き戸です。ウッドワン ドレタス「収納両開き戸」- 商品名 ドレタスシリーズ「下地枠（建具）」「アウトセット枠（収納建具）」- 受注開始時期 2026年7月1日（下地枠は4月1日から受注開始済み）- 商品ページ https://www.woodone.co.jp/product/item/pickup/dooretus-for-minimal/DOORETUS for minimal :https://www.woodone.co.jp/product/item/pickup/dooretus-for-minimal/

ウッドワン ドレタス「シングルドア」ウッドワン ドレタス「収納両開き戸」【参考：設計価格（メーカー希望小売価格）】

下地枠（シングルドア）

パネルデザイン：188,600円／SET～（消費税、施工費別）

ガラスデザイン：219,500円／SET～（消費税、施工費別）

アウトセット枠（収納両開き戸）

1連：117,800円／SET～（消費税、施工費別）

「ドレタス（DOORETUS）」シリーズについて

ウッドワンの内装建具シリーズ「ドレタス（DOORETUS）」は、2021年6月に発売しました。暮らしに合わせてパーツやカラーを「足せる」自由度の高いデザインが特徴で、木目柄と単色カラーの多彩なカラーラインナップや新仕様へのアップデートなど展開が拡充されています。

内装建具ドレタスシリーズと床材「ドレタスフロア（突板）」で色合わせしていただけるとまとまりのある空間をつくることができます。

コンセプト: 「暮らしに、なに足す？さぁ、ドレタス。」

ウッドワンは、創業以来、木のプロフェッショナルとして培ってきた経験と技術をもとに、木材の魅力を最大限に活かした床材をはじめ、ドア、キャビネット、階段、手すりなど、住まい全体を統合的にデザインする木質建材をご提供してまいります。

ウッドワン 商品情報 :https://www.woodone.co.jp/product/item/

［会社概要］

社名 株式会社ウッドワン

住所 広島県廿日市市木材港南1-1

設立 1952年4月

業種 キッチン、建具、床等をトータルでご提案する総合木質建材メーカー

コーポレートサイト https://www.woodone.co.jp/

公式Instagram https://instagram.com/woodone.official

＜事業の特徴＞

ニュージーランドで約4万haの森林を保有し、約30年をかけて苗木から木を育て、育てた木を主な原料として、内装用の床材や建具、キッチンの扉などに加工し販売

≪株式会社ウッドワン【企業紹介】≫

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W2ELsxFU-IE ]