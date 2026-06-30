スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社:大阪府八尾市、代表取締役社長:大野 範子)は、7月2日の「柿渋の日」にあわせ、暑くなればなるほどお得に参加できる「柿渋の日キャンペーン」を実施いたします。 本キャンペーンでは、柿渋※1配合商品（医薬部外品）が当たるオープン懸賞と、マックス 楽天市場店での柿渋関連商品を対象としたポイントセールを実施します。 暑さが厳しくなり、汗やニオイが気になりやすい夏の時期に、柿渋配合商品をより多くの方にお試しいただき、毎日の汗臭ケアを少しでも快適に取り入れていただくことを目的とした企画です。

■キャンペーン実施の背景

7月2日は「柿渋の日」です。柿渋は、古くから日本の暮らしの中で活用されてきた素材で、柿渋に含まれるカキタンニンは、現在ではボディケア商品などにも使用されています。 また、夏本番を迎える7月は、通勤・通学、外回り、部活動、家事、レジャーなど、日常のさまざまな場面で汗をかきやすく、汗やニオイへの意識が高まる季節でもあります。 そこで今年の「柿渋の日」では、汗やニオイが気になりやすい季節のボディケアを応援する取り組みとして、暑さを単なる不快なものとして捉えるのではなく、「暑い日ほどお得に汗臭ケアを始められる」というポジティブなきっかけとして、気温と連動したキャンペーンを企画しました。

■キャンペーン特典① 暑ければ暑いほど当選者数アップ!? プレゼントキャンペーン

7月2日「柿渋の日」から、マックス公式Instagram・Xにて、柿渋※1配合商品（医薬部外品）が当たるオープン懸賞を実施します。 本キャンペーンでは、標準当選者数を10名とし、応募期間中の全国最高気温に応じて当選者数がアップします。気温が高くなるほど当選チャンスが広がり、応募期間中に最高気温40℃以上の「酷暑日」があった場合は、当選者数が5倍の50名となります。

【開催場所】 マックス公式Instagram https://www.instagram.com/maxcosme1905/ マックス公式X https://x.com/maxcosme0305 【応募期間】 2026年7月2日（木）～7月12日（日）23:59まで 【賞 品】 柿渋配合商品（詳しくはキャンペーン投稿をご確認ください） 【当選者数】 InstagramとXの標準当選者数を合計10名として、応募期間中の日本全国で一番高い最高 気温※2に応じて、当選者が下記の通りアップします 夏 日 25℃以上：当選者2倍20名 真夏日 30℃以上：当選者3倍30名 猛暑日 35℃以上：当選者4倍40名 酷暑日 40℃以上：当選者5倍50名

※応募方法、応募条件、当選発表などの詳細は、マックス公式 Instagram・Xのキャンペーン投稿をご確認ください。

■キャンペーン特典② 暑いほどポイントアップ！柿渋の日セール

マックス 楽天市場店では、柿渋※1配合商品を対象としたポイントセールを実施します。 セール期間中、全国で一番高かった地域の気温※2に応じて、翌日のポイント倍率がアップします。 暑い日が続くほど、柿渋配合商品をお得にお買い求めいただけます。

【販売期間】 2026年7月2日（木）～7月10日（金） ※ポイント付与時間は14:00～翌日10:00 【実施店舗】 マックス 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/soapmax/ 【対象商品】 柿渋配合商品（詳細は、マックス 楽天市場店内のキャンペーンページをご確認ください） https://www.rakuten.co.jp/soapmax/contents/kakishibu_day/ 【ポイント】 夏 日未満 25℃未満：ポイント 5倍 夏 日以上 25℃以上：ポイント10倍 真夏日以上 30℃以上：ポイント15倍

※毎日、日本全国で一番高い最高気温※2でポイント倍率を決定し、その倍率が翌日14:00～翌々日10:00に反映されます ※7月4日(土)、7月5日(日)は休日のため、倍率は7月3日(金)の倍率を継続します。

■柿渋配合ボディソープや石けんについて

株式会社マックスでは、柿渋に含まれるカキタンニン(保湿成分)に着目。 汗やニオイが気になりやすい季節のボディケア商品として、様々な柿渋配合のボディソープや石けんなどを展開しています。 汗をかきやすい夏の時期は、通勤・通学、外出、部活動、家事など、日常のさまざまな場面で汗や皮脂汚れが気になりやすくなります。 柿渋配合のボディソープや石けんは、毎日のバスタイムで手軽に取り入れられるボディケアとして、帰宅後のリフレッシュや家族の夏の清潔習慣をサポートします。

※1 カキタンニン:保湿成分 ※2 最高気温は気象庁「今日の全国観測地ランキング」を参照

株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる"レモン石鹸"を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本 社:〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号 奈良事業所:〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号 東京支社 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階 電 話:072-994-5050(代) Ｆ Ａ Ｘ:072-994-4531(代) Ｕ Ｒ Ｌ: https://www.soapmax.co.jp/