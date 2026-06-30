旅客ケーブルカーの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354129/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「旅客ケーブルカーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新市場調査レポートを正式に発表いたしました。本レポートは、都市交通の新たなソリューションとして、また観光レジャー分野の成長ドライバーとして注目を集める旅客ケーブルカー市場に焦点を当て、販売動向、販売数量推移、価格変動、主要企業ごとの市場シェア競争状況までを多角的に網羅した分析内容です。特に、2021年から2032年にかけての長期予測を提示することで、今後の業界構造の転換点を明確に浮き彫りにしています。本調査では、定量データに加え、競合環境の変容や各社の成長戦略を読み解くための深掘りした定性分析も実施。市場関係者がより精度の高い経営判断や戦略策定を行えるよう、エビデンスベースのインサイトを提供している点も大きな特長です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254899/passenger-cable-car
市場の全体像と成長の背景
旅客ケーブルカーは、ロープウェイ方式を用いて乗客を輸送する交通システムであり、シャトル型（Shuttle Passenger Cable Car） と 循環型（Circular Passenger Cable Car） の2つに大別されます。シャトル型は、2つの駅間を往復運行する大容量タイプで、都市交通や観光地の基幹輸送に適しており、一方の循環型は、複数の中間駅を巡回する方式で、小区間の移動や景観観光向けに導入が進んでいます。
近年、世界の旅客ケーブルカー市場は、環境負荷の低い持続可能な交通手段としての評価が高まり、都市計画や観光戦略の中核に位置付けられるケースが増加しています。特に、欧州のアルプス地域やアジアの山岳リゾート地では、伝統的な観光交通から、都市渋滞回避のための日常的なモビリティへとその役割を拡大させています。Global Info Researchの最新分析によれば、アジア太平洋地域は、中国をはじめとする新興国のインフラ投資拡大を背景に、世界市場におけるプレゼンスを急速に高めており、2026年以降の主要な成長エンジンとなることが予見されます。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
本市場における主要参入企業は、以下のグローバルプレイヤーで構成されています。
Beijing Goodyou Ropeway Engineering Co., Ltd.、Anzen Sakudo Co., Ltd、LEITNER、Bartholet、CCM Finotello、Doppelmayr Garaventa Group、Carvatech Porzellan- und Kabinbau Gmb、Him Cableways、Steurer
本レポートでは、上記各社の年間販売数量、売上高、地域別シェア、製品ポートフォリオ戦略を詳細に比較分析。特に欧州の老舗メーカーは、高度な安全技術と長年の運用実績を武器に、高付加価値セグメントで強い競争力を維持している一方、アジア勢はコスト競争力と旺盛な内需を背景にシェア拡大を加速させています。さらに、官民連携（PPP）案件の増加や、既存施設のリニューアル需要といった業界特有のダイナミズムも克明に記録し、読者が市場のリアルタイムな競争構図を把握できるよう構成されています。
製品別・用途別市場セグメンテーションと地域別展望
旅客ケーブルカー市場は、以下のセグメントに分類され、各セグメントの成長性と収益性を詳細に評価しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「旅客ケーブルカーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新市場調査レポートを正式に発表いたしました。本レポートは、都市交通の新たなソリューションとして、また観光レジャー分野の成長ドライバーとして注目を集める旅客ケーブルカー市場に焦点を当て、販売動向、販売数量推移、価格変動、主要企業ごとの市場シェア競争状況までを多角的に網羅した分析内容です。特に、2021年から2032年にかけての長期予測を提示することで、今後の業界構造の転換点を明確に浮き彫りにしています。本調査では、定量データに加え、競合環境の変容や各社の成長戦略を読み解くための深掘りした定性分析も実施。市場関係者がより精度の高い経営判断や戦略策定を行えるよう、エビデンスベースのインサイトを提供している点も大きな特長です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254899/passenger-cable-car
市場の全体像と成長の背景
旅客ケーブルカーは、ロープウェイ方式を用いて乗客を輸送する交通システムであり、シャトル型（Shuttle Passenger Cable Car） と 循環型（Circular Passenger Cable Car） の2つに大別されます。シャトル型は、2つの駅間を往復運行する大容量タイプで、都市交通や観光地の基幹輸送に適しており、一方の循環型は、複数の中間駅を巡回する方式で、小区間の移動や景観観光向けに導入が進んでいます。
近年、世界の旅客ケーブルカー市場は、環境負荷の低い持続可能な交通手段としての評価が高まり、都市計画や観光戦略の中核に位置付けられるケースが増加しています。特に、欧州のアルプス地域やアジアの山岳リゾート地では、伝統的な観光交通から、都市渋滞回避のための日常的なモビリティへとその役割を拡大させています。Global Info Researchの最新分析によれば、アジア太平洋地域は、中国をはじめとする新興国のインフラ投資拡大を背景に、世界市場におけるプレゼンスを急速に高めており、2026年以降の主要な成長エンジンとなることが予見されます。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
本市場における主要参入企業は、以下のグローバルプレイヤーで構成されています。
Beijing Goodyou Ropeway Engineering Co., Ltd.、Anzen Sakudo Co., Ltd、LEITNER、Bartholet、CCM Finotello、Doppelmayr Garaventa Group、Carvatech Porzellan- und Kabinbau Gmb、Him Cableways、Steurer
本レポートでは、上記各社の年間販売数量、売上高、地域別シェア、製品ポートフォリオ戦略を詳細に比較分析。特に欧州の老舗メーカーは、高度な安全技術と長年の運用実績を武器に、高付加価値セグメントで強い競争力を維持している一方、アジア勢はコスト競争力と旺盛な内需を背景にシェア拡大を加速させています。さらに、官民連携（PPP）案件の増加や、既存施設のリニューアル需要といった業界特有のダイナミズムも克明に記録し、読者が市場のリアルタイムな競争構図を把握できるよう構成されています。
製品別・用途別市場セグメンテーションと地域別展望
旅客ケーブルカー市場は、以下のセグメントに分類され、各セグメントの成長性と収益性を詳細に評価しています。