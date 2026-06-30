特集：機動戦士ガンダム サンダーボルト HJメカニクス28 6月30日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、メカ好きオトナのホビー専門誌『HJメカニクス』の最新刊を2026年6月30日(火)より全国書店で発売いたします。
コミック完結を記念して、これまで発売されてきたガンプラを中心に完全新規作例を掲載！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354111/images/bodyimage1】
2012年から連載が始まり、2025年12月についに全229話にて完結を迎えた、太田垣康男氏のガンダム漫画『機動戦士ガンダム サンダーボルト』。
OVAおよび、それらをまとめた映画2作が展開され、また、HGおよびMGでガンプラも展開されてきた大ヒット作です。HJメカニクスではコミック完結を記念して、これまで発売されてきたガンプラを中心に完全新規作例を掲載。
本誌自慢のプロモデラーが腕を振るい、立体方面から本作の魅力を改めて掘り下げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354111/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354111/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354111/images/bodyimage4】
【商品情報】
HJメカニクス28 特集：機動戦士ガンダム サンダーボルト
●発売日：2026年6月30日(火) 発売
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●雑誌コード：68166-32
●ISBNコード：978-4-7986-4202-4
●JANコード：9784798642024
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354111/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
コミック完結を記念して、これまで発売されてきたガンプラを中心に完全新規作例を掲載！
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2012年から連載が始まり、2025年12月についに全229話にて完結を迎えた、太田垣康男氏のガンダム漫画『機動戦士ガンダム サンダーボルト』。
OVAおよび、それらをまとめた映画2作が展開され、また、HGおよびMGでガンプラも展開されてきた大ヒット作です。HJメカニクスではコミック完結を記念して、これまで発売されてきたガンプラを中心に完全新規作例を掲載。
本誌自慢のプロモデラーが腕を振るい、立体方面から本作の魅力を改めて掘り下げます。
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【商品情報】
HJメカニクス28 特集：機動戦士ガンダム サンダーボルト
●発売日：2026年6月30日(火) 発売
●定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）
●雑誌コード：68166-32
●ISBNコード：978-4-7986-4202-4
●JANコード：9784798642024
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
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