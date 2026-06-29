在間葵さんが四街道市長を表敬訪問しました
四街道市役所
写真 左から 四街道市教育委員会教育長 小川 治秀、指導者 水谷 綾真、選手 在間 葵、保護者 在間 絵美、四街道市長 鈴木 陽介（敬称略）
日時
場所
訪問者
大会概要
市内在住の在間 葵さんが、「第２６回千葉県少年少女空手道選手権大会」の小学５年生女子組手の部において、準優勝を収め、令和８年８月１３日（木）から開催される「ＫＡＲＡＴＥ ＷＥＥＫ ２０２６ エアトリ杯 第２６回全日本少年少女空手道選手権大会」に出場することが決定したことから、その報告のため、６月２３日（火）に四街道市長を表敬訪問しました。
在間さんからは、「全国優勝を目指して頑張ります」と大会への意気込みをお話いただくとともに突きや蹴りなどの技を実演し、空手道の魅力を伝えていただきました。
写真 左から 四街道市教育委員会教育長 小川 治秀、指導者 水谷 綾真、選手 在間 葵、保護者 在間 絵美、四街道市長 鈴木 陽介（敬称略）
日時
令和８年６月２３日（火）１６時～１６時３０分
場所
四街道市役所 本館１号棟３階 特別会議室
訪問者
在間 葵さん、他２名
大会概要
主催 公益財団法人全日本空手道連盟
期日 令和８年８月１３日（木）～１５日（土）
会場 京王アリーナＴＯＫＹＯ