『SHOW BY ROCK!!』の新作グッズが登場！“パジャマ”がテーマのミニキャラデザインを使用したアイテムがラインナップ!!
株式会社A3は、株式会社サンリオのバンドがテーマのキャラクター「SHOW BY ROCK!!」の新作グッズを、当社が運営するサンリオアニメストアONLINE（通販）にて、2026年6月29日(月)より先行通販を開始いたしました。
今回の新作グッズには、“パジャマ”をテーマにしたミニキャラデザインを使用。また、過去に販売を行い、好評をいただいた公式デザインを使用したグッズも登場します。
パジャマ姿の彼らと夢見心地の雰囲気に、見ているだけで眠くなるかも？
愛らしくて、手元に置きたくなるグッズの数々を、購入特典とあわせてご紹介します。
▼サンリオアニメストアオンラインへ▼
ご注文はこちらから！
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)
【販売情報（通販／店舗）】
＜先行通販＞
■発売日：2026年6月29日(月)～7月5日(日)
■場所：通販サイト「サンリオアニメストアオンライン」(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)
＜店舗＞
■発売日：2026年8月21日(金)～
■場所：サンリオアニメストア 池袋P’PARCO店
※同日より、通販サイト「サンリオアニメストアオンライン」でも販売開始いたします。
グッズ一覧
【ミニキャラデザイングッズ一覧】
■缶バッジ（全10種）※ブラインドパッケージ
■アンブレラマーカー（全10種）※ブラインドパッケージ
■ゆらゆらアクリルスタンド（全10種）
■キャラクリアケース（全1種）
■アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）
【公式デザイン使用グッズ】
■アクリルぷちスタンド（全12種）※ブラインドパッケージ
【受注限定グッズ】
■アクリルプレートバッジ（全12種）※ブラインドパッケージ
※アクリルプレートバッジは、7月5日(日)までの受注限定グッズとなります。
※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と全種がそろうコンプリートセットをご用意しております。
【通販も対象！】購入特典はイラストカード（全10種）
『SHOW BY ROCK!!』の新商品を含めて関連商品を2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全10種）をランダムで1枚プレゼント！
ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）
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缶バッジ／アンブレラマーカー
■缶バッジ（全10種／ブラインド）
直径5.7cmの缶バッジには、キャラクターたちの全身姿をデザイン。彼らの表情やポーズをじっくり堪能できる、コレクションにぴったりなアイテムです！
■アンブレラマーカー（全10種／ブラインド）
傘の柄につければ自分だけの目印に♪ シリコンゴムを外してポーチなどに付けてもキュートなアンブレラマーカーです。
ゆらゆらアクリルスタンド／キャラクリアケース／アクリルアートボード［A5サイズ］
■ゆらゆらアクリルスタンド（全10種）
動きのあるギミックが楽しめるアクリルスタンドです。ゆらゆらと揺れるキャラクターたちを眺めて癒されてみては？
■キャラクリアケース（全1種）
A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ケースとして使用していない時はお部屋に飾って、新規デザインを眺めるのも◎
■アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）
約21cm×14.8cmの大きさで、キュートなデザインをじっくり鑑賞することができます。台座付きで飾りやすく、お部屋の彩りにもぴったり！
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アクリルぷちスタンド
■アクリルぷちスタンド（全12種／ブラインド）
お部屋のラックや職場のデスク周りなどにちょこんと飾りやすい、大きさ7cm×7cm以内のアクリルスタンドです。
アクリルプレートバッジ
■アクリルプレートバッジ（全12種／ブラインド）
キャラクターたちのセリフがデザインされたアクリルプレートバッジです。クールなデザインがポイント♪
※アクリルプレートバッジは、7月5日(日)までの受注限定グッズとなります。
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(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671674 SP-M
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671674 SP-M (C) SQEX
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus