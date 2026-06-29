『SHOW BY ROCK!!』の新作グッズが登場！“パジャマ”がテーマのミニキャラデザインを使用したアイテムがラインナップ!!

株式会社Ａ３

株式会社A3は、株式会社サンリオのバンドがテーマのキャラクター「SHOW BY ROCK!!」の新作グッズを、当社が運営するサンリオアニメストアONLINE（通販）にて、2026年6月29日(月)より先行通販を開始いたしました。

今回の新作グッズには、“パジャマ”をテーマにしたミニキャラデザインを使用。また、過去に販売を行い、好評をいただいた公式デザインを使用したグッズも登場します。

パジャマ姿の彼らと夢見心地の雰囲気に、見ているだけで眠くなるかも？

愛らしくて、手元に置きたくなるグッズの数々を、購入特典とあわせてご紹介します。

▼サンリオアニメストアオンラインへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)

【販売情報（通販／店舗）】

＜先行通販＞

■発売日：2026年6月29日(月)～7月5日(日)

■場所：通販サイト「サンリオアニメストアオンライン」(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)

＜店舗＞

■発売日：2026年8月21日(金)～

■場所：サンリオアニメストア 池袋P’PARCO店

※同日より、通販サイト「サンリオアニメストアオンライン」でも販売開始いたします。

グッズ一覧

【ミニキャラデザイングッズ一覧】

■缶バッジ（全10種）※ブラインドパッケージ

■アンブレラマーカー（全10種）※ブラインドパッケージ

■ゆらゆらアクリルスタンド（全10種）

■キャラクリアケース（全1種）

■アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）

【公式デザイン使用グッズ】

■アクリルぷちスタンド（全12種）※ブラインドパッケージ

【受注限定グッズ】

■アクリルプレートバッジ（全12種）※ブラインドパッケージ

※アクリルプレートバッジは、7月5日(日)までの受注限定グッズとなります。

※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と全種がそろうコンプリートセットをご用意しております。

【通販も対象！】購入特典はイラストカード（全10種）

『SHOW BY ROCK!!』の新商品を含めて関連商品を2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全10種）をランダムで1枚プレゼント！

ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）

▼サンリオアニメストアオンラインへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)

缶バッジ／アンブレラマーカー

■缶バッジ（全10種／ブラインド）

直径5.7cmの缶バッジには、キャラクターたちの全身姿をデザイン。彼らの表情やポーズをじっくり堪能できる、コレクションにぴったりなアイテムです！

■アンブレラマーカー（全10種／ブラインド）

傘の柄につければ自分だけの目印に♪ シリコンゴムを外してポーチなどに付けてもキュートなアンブレラマーカーです。

ゆらゆらアクリルスタンド／キャラクリアケース／アクリルアートボード［A5サイズ］

■ゆらゆらアクリルスタンド（全10種）

動きのあるギミックが楽しめるアクリルスタンドです。ゆらゆらと揺れるキャラクターたちを眺めて癒されてみては？

■キャラクリアケース（全1種）

A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ケースとして使用していない時はお部屋に飾って、新規デザインを眺めるのも◎

■アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）

約21cm×14.8cmの大きさで、キュートなデザインをじっくり鑑賞することができます。台座付きで飾りやすく、お部屋の彩りにもぴったり！

▼サンリオアニメストアオンラインへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)

アクリルぷちスタンド

■アクリルぷちスタンド（全12種／ブラインド）

お部屋のラックや職場のデスク周りなどにちょこんと飾りやすい、大きさ7cm×7cm以内のアクリルスタンドです。

アクリルプレートバッジ

■アクリルプレートバッジ（全12種／ブラインド）

キャラクターたちのセリフがデザインされたアクリルプレートバッジです。クールなデザインがポイント♪

※アクリルプレートバッジは、7月5日(日)までの受注限定グッズとなります。

▼サンリオアニメストアオンラインへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1168)

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671674 SP-M

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671674 SP-M (C) SQEX

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus