相馬 丞 選手　ザスパ群馬へ完全移籍のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、相馬丞選手がザスパ群馬へ完全移籍することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

相馬 丞 JO SOMA

生年月日：

2001年6月15日(25歳)

出身地：

山形県

身長体重：

182cm、76kg

ポジション：

DF

利き足：

右

所属歴：

モンテディオ山形Ｊｒユース村山-モンテディオ山形ユース-仙台大-モンテディオ山形-鹿児島ユナイテッドＦＣ-モンテディオ山形

通算出場記録：

相馬 丞 選手コメント

- J２リーグ戦通算 1試合出場0得点- J３リーグ戦通算 13試合出場1得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算1試合出場0得点- リーグカップ戦通算 1試合出場0得点

『この度、ザスパ群馬に完全移籍することになりました。

アカデミー時代から8年半育てていただいたクラブには感謝しかありません。

幼稚園の頃から足を運んで応援してきたこのチームでもっと活躍したかった。

もっと喜び合いたかった。

ですが、自分のサッカー人生をさらに前に進めるためにこの決断をしました。

山形で学んだこと、出会った仲間、いただいた応援は忘れません。

新しい地で成長し、いい報告ができるように頑張ります。本当にありがとうございました。』