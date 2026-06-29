TVアニメ「文豪ストレイドッグス」と「東武動物公園」コラボ第3弾が開催！浴衣姿の描き下ろしイラストを使用したアイテムや「ぬいぐるみマスコット」など新作グッズが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、『文豪ストレイドッグス×東武動物公園 vol.3 「NIGHT ZOO」』にて2026年7月18日(土)より新商品を販売します。コラボ情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/bungosd_tobu2026/

「文豪ストレイドッグス×東武動物公園」のコラボイベントの第三弾が開催決定！今回のテーマは夏休みにぴったりの「NIGHT ZOO」！

夏の夜空を背景に、浴衣を粋に着こなした6人の描き下ろしイラストを使用した「ホロアクリルフィギュアスタンド」や、着ぐるみ姿の「ぬいぐるみマスコット」など、新作アイテムが多彩なラインナップで登場！

2026年7月18日(土)より東武動物公園および、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて販売します。

さらに、限定特典付きの「コラボ入園券」や「コラボフード」「コラボゲーム」などもお楽しみいただけます。

開催情報

『文豪ストレイドッグス×東武動物公園 vol.3 「NIGHT ZOO」』

・開催日時 2026年7月18日(土)～8月30日(日)※休園日除く

※ナイトZOO開催予定日…7/18(土)～8/30(日)の毎週土日祝および8/12(水)～14(金)

・開催場所 「東武動物公園」

埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110

・東武動物公園 特設サイト https://www.tobuzoo.com/event/13326.html

・通販・商品案内 https://www.chugai-contents.jp/blog/event/bungosd_tobu2026/

【開催内容】

1．オリジナルグッズの販売

2．コラボメニューの販売

3．コラボゲームの実施

4．キャラクターパネルの展示

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

※ご入場の詳細は上記イベント特設サイトをご確認ください。

コラボメニュー

コラボイベント期間中、遊園地内のレストラン「G’sレストラン」をコラボレストランとして営業し、イートインメニューやテイクアウトメニューを販売します。なお、対象メニューをご注文いただいたお客様には、「特典コースター（全6種）」をランダムで1枚プレゼントします。

【販売場所】

遊園地内「G’sレストラン」

コラボゲーム

遊園地内のゲームコーナー「レインボータウン」ではオリジナル景品がもらえるコラボゲームを実施します。ゲームのクリア内容に応じて景品をプレゼントします。

【開催場所】

遊園地内 ゲームコーナー「レインボータウン」

【参加料金】

1ゲーム600円（税込）

特典付きコラボ入園券

描き下ろしイラストがデザインされた「レプリカチケット（全1種）」と「オリジナルチケットホルダー（全1種）」がセットになった『コラボ入園券』を入園ゲートチケット窓口で販売します。また、『コラボ入園券』をご購入いただいたお客様には、スタンプラリーにご参加いただける「スタンプラリー台紙」をお渡しします。スタンプラリーのスタンプを集めたお客様には「スタンプラリー景品ポストカード（全1種）」をプレゼントします。

※特典付きコラボ入園券の詳細については特設サイト(https://www.tobuzoo.com/event/13326.html)をご確認ください。

オリジナルグッズ購入特典

会場・通販にて『文豪ストレイドッグス×東武動物公園』関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ブロマイド(全12種)をランダムで1枚プレゼントします。

※通販でご購入の方も、特典ブロマイドの対象となります。※複数会計の合算はできません。※無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

オリジナルグッズ

■トレーディングホロ缶バッジ 東武動物公園 ナイトZOO ver.（全6種）

販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入]3,960円(税込)

ラインナップ：中島敦、太宰治、江戸川乱歩、泉鏡花、芥川龍之介、中原中也（全6種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション 東武動物公園 ナイトZOO ver.（全6種）

販売価格：1個 500円(税込)／1SET[6個入]3,003円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■アクリルフォトプロップス 東武動物公園 ナイトZOO ver.（全6種）

販売価格：1,540円(税込)

■ホロアクリルフィギュアスタンド 東武動物公園 ナイトZOO ver.（全6種）

販売価格：2,310円(税込)

■缶バッジ付きマグネット缶 東武動物公園 ナイトZOO ver.

販売価格：1,100円(税込)

※ミニ缶バッジ全6種（ランダム1個付き）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングアクリルスタンド ミニキャラ どうぶつver.（全12種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[12個入]9,240円(税込)

ラインナップ：中島敦、太宰治、国木田 独歩、江戸川乱歩、泉鏡花、芥川龍之介、中原中也、条野 採菊、末広 鉄腸、フョードル・D、ニコライ・G、シグマ（全12種）

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ホロクリアカード ミニキャラ どうぶつver.（全12種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入]6,600円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■虎耳フード付きタオル ミニキャラ どうぶつver.

販売価格：5,500円(税込)

■ぬいぐるみマスコット どうぶつver.（全4種）

販売価格：3,300円(税込)

■ミニアクリルペンライト ミニキャラ どうぶつver.（全4種）

販売価格：1,210円(税込)

■エコバッグ ミニキャラ どうぶつver.

販売価格：2,640円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

東武動物公園限定商品

■キャラファインマット 東武動物公園 ナイトZOO ver.

販売価格：3,850円(税込)

※会場とChugaionline（通販）での販売のみ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/bungosd_tobu2026/

予約期間：2026年7月18日(土)10:00～9月6日(日)23:59

発送日：2026年12月以降順次発送予定

※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【文豪ストレイドッグスとは】

中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。

『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、シリーズ累計1,750万部（2026年3月時点、電子含む）を突破。

TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。

2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。

【権利表記】

(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

【関連サイト】

アニメ「文豪ストレイドッグス」 公式サイト

https://bungosd.com/

ハイブリッド・レジャーランド東武動物公園公式Webサイト

https://www.tobuzoo.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://x.com/chugaionline