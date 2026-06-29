株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/922_1_bde8bb150229a2032fdb6894ec713a84.jpg?v=202606290551 ]寺小屋グループのフラッグシップが誕生！多様な学びが一体となった総合学習施設「Bancho Square（番町スクエア）」7月オープン～愛媛で学び 世界へ羽ばたく～

愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループ(https://www.terakoyagroup.com/)（愛媛・松山市、代表取締役会長：吉見 達治）は2026年7月1日（水）、一人ひとりに合った学習塾・プログラミング・英会話教室と、本社機能、そして地域の方との交流施設となるコワーキングスペースを1箇所に集約した総合学習施設「Bancho Square(https://www.terakoyagroup.com/event/70092)（以下、番町スクエア）」を愛媛県松山市二番町にオープンいたします。

本施設は、寺小屋グループ初のスクエア型施設※であり、「新時代を生きる子どもたちに必要な教育カリキュラムを総合的に届ける」拠点として誕生します。単なる教育の場に留まらず、知的好奇心と地域社会が交差する新しい交流の場となることを目指して設立されました。

2024年12月の寺小屋グループのやる気スイッチグループへのグループイン以来、総合進学塾「Prep Academy (旧 TERAKOYA)」のリブランディング・幼児向け運動教室やプログラミング教室などの開校強化を推し進め、愛媛の教育環境をより豊かに変えていく決意を形にしてまいりました。

■「愛媛で学ぶ 世界へ羽ばたく」環境を形にした3つの機能

1.教室：

個別指導塾、集団塾、映像授業、英会話スクール、プログラミングスクールなど、子どもたちの世界をどこまでも広げる「学びの選択肢」が一堂に集まっています。

2.寺小屋グループ本社：

地下1階には寺小屋グループの本社を併設。地域密着の安心感を提供します。

3.コワーキングスペース「Educational Hub 松山」：

知的好奇心と地域が交差する、新しい交流の場として2階に新設しました。子どもから大人まで、地域の方々と共に学び高め合う場として、次世代の人材とイノベーションを育む多世代共創型コワーキングスペースです。

■トップメッセージ

寺小屋グループ 吉見 達治会長



～コンセプトと想い～未来を「照らす」場所へ～

寺小屋グループが『やる気スイッチグループ』の一員となって、あっという間に1年半が経ちました。私たちが50年という長い歳月の中でずっと大切にしてきたのは、一人ひとりの子どもたち、そしてこの街のみなさまとの未来に向けた『対話』です。

このたび、私たち寺小屋グループは本社を移転し、多様なスクールと地域の交流の場が融合した全く新しい学びの拠点を立ち上げます。私たちがこの場所に掲げたコンセプトは『照（TERASU）』。自然光が優しく差し込み、緑が息づくこの温かな空間で心を通わせるたびに、子どもたちが持つ本来の輝きを引き出したい、そんな強い願いを込めています。

形は変わっても、『こどもがまんなか』という私たちの信念は決して変わりません。これからもこの街とともに歩みながら、新しい学びの物語をここから紡いでいきます。

■概要

集団・個別・映像授業から英会話・プログラミングまで。未来を広げる多様なスクールが一堂に集結。知的好奇心と地域が交差するコワーキングスペース「Educational Hub 松山」を併設。新しい交流を創出。

・正式名称：Bancho Square（番町スクエア）

・開校日：2026年7月1日（水）

・住所：愛媛県松山市二番町4丁目5-2 R-2番町ビル 地下1階・1階・2階

・展開する教育サービス：小学生～高校生向けのサービスを展開しております

https://www.terakoyagroup.com/event/70092

―集団塾：Prep Academy番町

―個別指導：TOP ONE Personal番町

―映像授業：河合塾マナビス松山中央校

―プログラミング：プログラミング教育 HALLO番町校

―英会話：グローバルLIVE英会話番町校

―オンラインライブ授業：アストルム.live番町校

―AI自立学習：FLaT番町

※スクエア型施設：寺小屋グループのスクールが集結し、1つの場所で学習・英会話・プログラミングなどをそれぞれに合ったペースで学ぶことができる施設のことです。

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株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/fc/

株式会社寺小屋グループ(https://www.terakoyagroup.com/)

寺小屋グループは愛媛県を中心に、集団指導ブランド「TOP ONE」「Prep Academy (旧 TERAKOYA)」、個別指導ブランド「TOP-PA」、大学受験指導「河合塾マナビス」、AI最適化学習「FLaT」などを展開する総合学習塾グループです。中学入試・高校入試・大学入試に向けての指導をメインに展開していますが、特に中学入試・高校入試においては例年県内最大級の合格実績を出しています。「教育活動を通して人と地域の未来を照らす」という理念のもと、12カ年一貫指導をキーワードに確かな教育サービスを提供し、次世代を担う人材の育成に尽力してまいります。

2025年4月には寺小屋グループが初めて運営を担うやる気スイッチグループのフランチャイズ教室 個別指導塾スクールIE桑原束本校・6月～7月には子ども向けスポーツ教室 忍者ナインが、愛媛県松山市に誕生しています。

会社名：株式会社寺小屋グループ

所在地：愛媛県松山市二番町4丁目5-2 R-2番町ビル 地下1階

代表者： 吉見 達治

事業内容：教育サービス事業

創業年月日： 1979年 2月

URL：https://www.terakoyagroup.com/