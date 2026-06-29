株式会社hide kasuga 1896 が「はばたく中小企業・小規模事業者300社」GX/DX分野に選定

株式会社hide kasuga 1896

株式会社hide kasuga 1896（本社：東京都港区、代表取締役：春日秀之）が経事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できる中小企業を表彰する「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。2026年5月29日に経済産業省講堂にて実施された授賞式に弊社代表取締役の春日秀之が受賞者として出席しました。

受賞に至った２つの評価ポイント

今回の受賞にあたっては、当社が推進する２つの循環型事業が高く評価されました。

１つ目は、資源枯渇が懸念されるPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）について、リサイクル技術の開発に加え、その社会実装に向けたマーケットおよび循環スキームの構築を推進している点です。

２つ目は、オールバイオかつ高い循環性を有する環境調和型素材「TRANSWOOD(R)」の開発と、TRANSWOOD(R)を中核に据えた循環型プラットフォーム構想の構築・実装を進めている点です。

１.永遠に白いブランド“BLANC BIJOU PARIS”について

PTFEの新たな市場形成から資源循環の実現へ

PTFEは半導体産業においても欠かせない素材ですが、その原材料である蛍石には将来的な枯渇リスクが指摘される一方で、使用後の多くは埋め立て処分されています。この問題に対して、春日秀之は「価値の創造と再生」をコンセプトに、PTFEの循環スキームの構築を取り組んできました。

それまで一般消費者の目に触れる機会の少なかったフッ素樹脂「PTFE」の永遠の白さや独特の滑らかな手触りに感性価値を見出し、2009年にフランス・パリでラグジュアリーコンシューマーブランド「BLANC BIJOU PARIS(R)」を設立しました。

PTFEをアートピース、テーブルウェア、ファインジュエリーとして製品化することで、それまで産業用途が中心であった素材の新たな可能性を切り開き、高強度を必ずしも必要としないコンシューマー分野における新事業を創出しました。

そして、約10年にわたる信州大学との共同研究を通じて、実用性のあるPTFEのマテリアルリサイクル技術を世界に先駆けて発明しました。現在は、原料メーカーや大手商社と連携し、その社会実装を推進しています。

２.環境調和型素材ブランド「TRANSWOOD(R)」について

100年循環するオールバイオ素材

TRANSWOOD(R)は、工学博士・春日秀之が“100年循環する素材”をコンセプトに、配合設計・開発した環境調和型素材ブランドです。“木由来素材”と、廃食用油等からつくられる“バイオマス樹脂”を複合化した、オールバイオの環境調和型複合材です。軽くて強いという特徴に加え、高いリサイクル性を備えており、テーブルウェア、家具、家電、自動車の内装、構造材などへ循環し続けるTRANSWOOD(R)プラットフォームの構築を進めています。

また、様々な成形方法によって生まれる素材の表情と、独特の感性価値もTRANSWOOD(R)の大きな特徴です。CO2削減とプラスチック使用量の削減を同時に実現し、サーキュラーエコノミーの社会実装に貢献します。

株式会社hide kasuga 1896創業者「春日秀之」のプロフィール

かすがひでゆき。長野県生まれ。工学博士。CE（サーキュラーエコノミー）の構築を推進する「hide kasuga group（ヒデ・カスガ・グループ）」代表。環境調和型ブランド「BLANC BIJOU PARIS(R)」「hide k 1896(R)」「TRANSWOOD(R)」の創業者兼オーナー。環境調和型の素材・プロダクトの開発から循環スキームの構築までサーキュラーエコノミーの社会実装をおこなっている。また、自社ブランドのノウハウを活用したサーキュラーエコノミー構築コンサルテーションを様々な企業に提供している。教育分野では信州大学特任数授、早稲田大学客員講師として人材育成に取り組んでおり、日本を基軸とした新旧融合型の生活様式「令和モダニスム(R)」の提唱者である。

はばたく中小企業・小規模事業者300社について

主催：経済産業省・中小企業庁

出典：経済産業省Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260528001/20260528001.html

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業を表彰する制度です。

2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」一覧：

https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260528001/20260528001-ar3.pdf