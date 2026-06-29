足利銀行によるポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行について

ケイアイスター不動産株式会社

ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）

は、2026 年 6 月 29 日、株式会社足利銀行（本社／栃木県宇都宮市、頭取／清水 和幸、以下「足利

銀行」）から、シンジケートローンの組成による「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」（以下

「ＰＩＦ」）が実行されたことをお知らせします。

ＰＩＦとは、企業活動が環境・社会・経済に与える影響（インパクト）を金融機関が包括的に分析・

評価（インパクト評価）を行い、特定されたポジティブなインパクトの向上と、ネガティブなイン

パクトの低減に向けた取り組みを支援する融資です。

本件は、足利銀行が国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）（※1）の提唱するポジテ

ィブ・インパクト金融原則にもとづきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関で

ある日本格付研究所から第三者意見を取得しています。

※1…国連の補助機関である国連環境計画（ＵＮＥＰ）と金融機関の自主的な協定に基づく組織

当社グループのサステナビリティについて

当社グループはより豊かな社会を目指すため、「高品質、だけど低価格なデザイン住宅の供給」「サ

プライチェーン・パートナーシップの高度化」「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進」「職人・技術者の育成」「環境保全」「ガバナンスの強化」の 6 つのテーマに取り組んでおりま

す。

ＰＩＦの組成にあたり、当社グループの企業活動がＳＤＧｓの目標達成に対しインパクト（ポジティ

ブな影響およびネガティブな影響）を考える活動として、当該テーマについて包括的・定量的な評価

を受けました。

＜当社のマテリアリティ＞

■ シンジケートローンの概要

■ インパクト評価の概要（詳細は「評価書」をご参照ください）

■ ケイアイスター不動産株式会社 とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という

独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売（※）しています。2026 年 3 月

期の売上高は 3,939 億円（※グループ連結数。年間 9,489 棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田 762-1

資本金 4,818 百万円（2025.3.31 現在）

設 立 1990 年 11 月

従業員数 2,664 名（連結 / 2025.3.31 現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、フランチャイズ事業、海外事業 ほか



【リリースPDF】

https://ki-group.co.jp/news/pdf/1782694826_2026.06.29_ashikaga_ginko_PIF.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp