大学研究室に求められる情報発信を支援 共同研究・学生募集につながる「研究室LP」制作サービスを提供
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクスプレス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
近年、大学研究室には、研究成果の発信だけでなく、共同研究先の募集や産学連携、大学院進学希望者への情報提供など、社会との接点を広げるための情報発信がこれまで以上に求められています。
一方で、研究や教育、学会活動などの業務が多忙なことから、ホームページの更新が長期間止まっていたり、研究内容が十分に整理・発信できていなかったりする研究室も少なくありません。
また、研究者同士では伝わる専門的な内容であっても、企業担当者や学生、一般の閲覧者には理解しづらく、共同研究や学生募集の機会につながりにくいという課題もあります。
こうした背景を受け、サイエンスウェブSWCは、大学研究室向けホームページ制作サービス「研究室LP（ランディングページ）」の提供を開始しました。
本サービスは、研究内容や研究成果を整理し、企業担当者、共同研究先、受験生、大学院進学希望者などに向けて、研究室の魅力を分かりやすく伝えることを目的としています。
制作費用は5万円から、最短14日で納品が可能です。
サイエンスウェブSWCでは、研究内容を分かりやすく整理し、共同研究や学生募集につながる導線を意識したホームページを制作します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354049/images/bodyimage1】
■制作の流れ
1.無料相談
2.研究概要や論文などの資料をご提供
3.構成案を作成
4.初稿を提出（最短14日）
5.修正・納品
■サービスの特徴
・制作費用5万円から
・最短14日で納品
・スマートフォン対応
・研究概要・研究テーマの整理
・教授プロフィール掲載
・共同研究・お問い合わせ導線の設置
・MSゴシック対応
・修正5回まで無料
サイエンスウェブSWCでは、研究室ごとの目的に合わせて、共同研究や学生募集、研究成果の発信につながる情報発信基盤として活用できる研究室LPの制作を支援しています。
研究成果を届けるホームページ制作
https://science-web.co.jp/2026web/
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.co.jp
会社案内：https://www.science-web.co.jp/
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクスプレス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
一方で、研究や教育、学会活動などの業務が多忙なことから、ホームページの更新が長期間止まっていたり、研究内容が十分に整理・発信できていなかったりする研究室も少なくありません。
また、研究者同士では伝わる専門的な内容であっても、企業担当者や学生、一般の閲覧者には理解しづらく、共同研究や学生募集の機会につながりにくいという課題もあります。
こうした背景を受け、サイエンスウェブSWCは、大学研究室向けホームページ制作サービス「研究室LP（ランディングページ）」の提供を開始しました。
本サービスは、研究内容や研究成果を整理し、企業担当者、共同研究先、受験生、大学院進学希望者などに向けて、研究室の魅力を分かりやすく伝えることを目的としています。
制作費用は5万円から、最短14日で納品が可能です。
サイエンスウェブSWCでは、研究内容を分かりやすく整理し、共同研究や学生募集につながる導線を意識したホームページを制作します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354049/images/bodyimage1】
■制作の流れ
1.無料相談
2.研究概要や論文などの資料をご提供
3.構成案を作成
4.初稿を提出（最短14日）
5.修正・納品
■サービスの特徴
・制作費用5万円から
・最短14日で納品
・スマートフォン対応
・研究概要・研究テーマの整理
・教授プロフィール掲載
・共同研究・お問い合わせ導線の設置
・MSゴシック対応
・修正5回まで無料
サイエンスウェブSWCでは、研究室ごとの目的に合わせて、共同研究や学生募集、研究成果の発信につながる情報発信基盤として活用できる研究室LPの制作を支援しています。
研究成果を届けるホームページ制作
https://science-web.co.jp/2026web/
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.co.jp
会社案内：https://www.science-web.co.jp/
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
プレスリリース詳細へ