昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の写真資料を販売チャネル別に整理
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の写真資料を販売チャネル別に整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品およびコエンザイムQ10関連製品について、写真資料を販売チャネル別に整理しました。店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する画像を分けて管理し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先の確認項目をそろえます。 同じブランド内で複数の健康食品関連製品を扱う場合、資料ごとに写真の選び方や説明文の粒度が変わることがあります。昭和株式会社では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を並べて扱う際、情報量が片方に偏らないよう、商品写真、商品名、問い合わせ先を共通項目として確認します。 今後も同社は、丹波康頼ブランドの公開情報を継続的に見直し、店頭とオンラインのどちらでも基本情報を確認しやすい資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の写真資料を販売チャネル別に整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品およびコエンザイムQ10関連製品について、写真資料を販売チャネル別に整理しました。店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する画像を分けて管理し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先の確認項目をそろえます。 同じブランド内で複数の健康食品関連製品を扱う場合、資料ごとに写真の選び方や説明文の粒度が変わることがあります。昭和株式会社では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を並べて扱う際、情報量が片方に偏らないよう、商品写真、商品名、問い合わせ先を共通項目として確認します。 今後も同社は、丹波康頼ブランドの公開情報を継続的に見直し、店頭とオンラインのどちらでも基本情報を確認しやすい資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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