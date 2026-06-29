婚礼業界で進むAI導入、その多くが現場で活用されていない実態――株式会社ニュー・バリュー・フロンティアが「AI現場変革プログラム」の提供を開始

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

「結婚式からこの国を元気にする」をミッションに掲げ、創業18年目を迎えた株式会社ニュー・バリュー・フロンティア（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役：高宮孝一郎）は、新たなサービス・プロダクトの展開を本格的にスタートいたします。

当社はこれまで、チームビルドを核とした事業運営の受託・コンサルティングをはじめ、ブライダル業界に特化した人材派遣・業務委託を通じて、全国350施設以上の婚礼施設とともに歩んでまいりました。近年はAIの活用を業界にいち早く広めるべく、婚礼業界に特化したAIツール「BridalInsight Pro Dolphin（ドルフィン）」の運用を先駆けて推進しています。

この18年間で培ったノウハウと現場知見を、ブライダルと親和性の高いホスピタリティ・サービス業界へと展開していくため、AI推進事業部取締役・金増宏輝を筆頭に、新たなビジネス展開を本格始動いたします。

今後、新しいサービス・プロダクトを定期的にご紹介してまいります。どうぞご期待ください。

■ 婚礼業界のAI導入に潜む「定着しない」という課題

近年、生成AIへの注目が高まり、ChatGPT・Gemini・Microsoft Copilotなど多くのツールが企業に導入されています。しかし婚礼業界においては、「契約したが現場では使われない」「一部の社員しか活用できていない」「業績への効果が見えない」といった"AI導入後の活用課題"が顕在化しています。

加えて、人材不足・人件費高騰が続く中、ベテランスタッフへの依存や教育負担の増大によって、従来の運営モデルそのものの見直しが求められています。こうした背景を受け、株式会社ニュー・バリュー・フロンティアは、AI活用を起点にした組織変革支援サービス「AI現場変革プログラム」の提供を開始しました。

■ AI導入だけでは解決できない、婚礼業界の構造課題

婚礼業界ではこれまで、優秀なプランナーや経験豊富な支配人、成果を出す一部の営業担当者に依存した組織運営が行われてきました。しかし現在は、採用難の深刻化・人件費の上昇・教育コストの増加・離職率の高止まり・顧客ニーズの多様化・集客コストの高騰といった環境変化が重なり、属人的な運営だけでは持続的な成長が難しくなっています。

■ 必要なのは「AI導入」ではなく「AI定着」

ニュー・バリュー・フロンティアでは、これからの婚礼施設に必要なのはAIツールの導入ではなく、AIを活用した組織変革であると考えています。

重要なのは、教育を効率化すること、ノウハウを組織で共有すること、業務を標準化すること、会議の生産性を高めること、そして利益を生み出すための仕組みをつくることです。

■ AI現場変革プログラムの概要

本プログラムは、婚礼施設を対象とした実践型の組織変革支援サービスです。AI活用を入り口に、属人化解消・教育体制構築・業務標準化・ナレッジ共有・会議改革を推進し、「利益が残る組織づくり」を支援します。

Phase 1｜AI現場変革診断 属人化・教育・標準化・ナレッジ共有・会議生産性の5項目から施設の現状を分析。改善優先順位と経営インパクトを可視化します。

Phase 2｜AI現場変革研修（2時間×4回） プランナー業務・サービス業務・教育業務・マネジメント業務における実践的なAI活用方法を習得します。

Phase 3｜AI現場変革伴走支援（月2回） 課題添削・チャット相談・マネージャーコーチング・現場定着支援まで、継続的にサポートします。

■ 「AIを教える」ではなく「人が育つ仕組みをつくる」

一般的なAI研修がツールの使い方を学ぶことを目的とするのに対し、本プログラムは「人が育つ仕組みをつくること」を目的としています。教育工数を削減しながら育成品質を高め、個人に蓄積されていたノウハウを組織の資産へと変えることを目指します。

■ 全国300施設以上の支援実績から生まれたプログラム

ニュー・バリュー・フロンティアはこれまで全国300施設以上の婚礼施設を支援してきました。新規接客・打合せ・施行準備・サービス運営・人材育成という婚礼業界特有の現場を深く理解しているからこそ、実際に活用される支援を提供できます。

■ 期待される効果

教育工数削減・会議時間削減・マネージャー工数削減・引継ぎ品質向上・ナレッジ共有促進・AI活用率向上に加え、退職時のノウハウ流出抑制や育成スピードの向上にもつながります。

■ 担当者コメント 株式会社ニュー・バリュー・フロンティア AI推進事業部取締役 金増 宏輝

婚礼業界は今、人材不足やコスト上昇など大きな転換期を迎えています。私たちはAIを単なる効率化ツールとは考えていません。AIによって人が育ちやすくなり、働きやすくなり、利益が生まれる組織をつくることができると考えています。これからも婚礼業界に寄り添いながら、現場で本当に活用されるAI支援を通じて、業界全体の持続的な成長に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名： 株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地： 東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者： 代表取締役 高宮孝一郎

事業内容： ブライダル業界向けコンサルティング、WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL： http://www.newvaluefrontier.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア AI推進事業部

TEL： 03-5791-7301

MAIL： dolphin@newvaluefrontier.co.jp

サービス概要： https://newvaluefrontier.co.jp/dolphin/