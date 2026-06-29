Suicaのペンギン 町中華グッズを発売します！

株式会社JR東日本商事

〇株式会社JR東日本商事（東京都渋谷区／代表取締役社長 大西秀麿）は、Suicaのペンギンを

デザインした“町中華”モチーフの新商品を、2026年7月3日（金）より発売します。

〇本シリーズは、栃木県や神奈川県のご当地デザインを採用し、Suicaのペンギンおよび

子ペンギンの愛らしい姿とともに、町中華をイメージした中華皿やグラス、レンゲ、ハンカチ

など、日常の食事シーンに取り入れやすいアイテムを取りそろえています。食卓を楽しく彩る

ラインアップです。

〇栃木県の名物の餃子ににっこりする姿が可愛い栃木柄は、TRAINIART各店舗にて各アイテムを

単品で販売します。また、TRAINIART JRE MALL店限定販売の「Suicaのペンギン 町中華

セット（神奈川）」は、神奈川県の中華街をイメージしたデザインの中華皿・グラス・レン

ゲ・ハンカチをセットにしてお届けします。ご家庭でも手軽に“町中華”の雰囲気をお楽しみく

ださい。

〇本商品は、JR東日本商事が運営する鉄道雑貨店「TRAINIART（トレニアート）」各店

およびオンラインショップ「TRAINIART JRE MALL店(午前10時より発売)」等で販売

いたします。

※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはSuicaのキャラクターです。

１．商品概要

（１）Suicaのペンギン 中華皿（栃木）

お皿の縁のSuicaのペンギンと子ペンギンの

ワンポイントがかわいい中華皿です。

■価 格：2,530円（税込）

■サイズ(約)：縦19.5×横19.5×高さ4cm

（２）Suicaのペンギン グラス（栃木）

栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる

Suicaのペンギンをデザインしたグラスです。

■価格：1,540円（税込）

■サイズ(約)：直径 6×高さ10cm

※画像は使用イメージです。

（３）Suicaのペンギン レンゲ（栃木）

栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる

Suicaのペンギンをデザインしたレンゲです。

■価 格：935円（税込）

■サイズ(約)：最大幅4.5×長さ14cm

（４）Suicaのペンギン ハンカチ（栃木）

栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる

Suicaのペンギンをデザインしたハンカチです。

■価格：1,430円（税込）

■サイズ(約)：縦51.5×横51.5cm

（５）Suicaのペンギン 町中華セット（神奈川）

TRAINIART JRE MALL店限定で、神奈川県のご当地

デザインの中華皿、グラス、レンゲ、ハンカチのセットを

ご用意しました。

中華街をイメージしたSuicaのペンギンのイラストが

あしらわれた食器で、食卓を華やかに彩ります。

■価格：5,830円（税込）

■サイズ(約)

・中華皿：縦19.5×横19.5×高さ4cm

・グラス：直径 6×高さ10cm

・レンゲ：最大幅4.5×長さ14cm

・ハンカチ：縦51.5×横51.5cm

2．販売情報

2026年７月３日（金）よりJR東日本商事が運営する「TRAINIART(トレニアート)」及びJRE

MALL等で販売いたします。TRAINIART JRE MALL店では、2026年7月3日(金)の午前10時より

発売いたします。

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店

※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。

3．TRAINIART(トレニアート)について

（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)

「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を

コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を

様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、

新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。

（２）SHOP (ショップ)

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内

・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001

【TRAINIART 公式LINE】

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部

TEL:０３-３２９９-１９４７ https://www.ejrt.co.jp/