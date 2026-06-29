Suicaのペンギン 町中華グッズを発売します！
〇株式会社JR東日本商事（東京都渋谷区／代表取締役社長 大西秀麿）は、Suicaのペンギンを
デザインした“町中華”モチーフの新商品を、2026年7月3日（金）より発売します。
〇本シリーズは、栃木県や神奈川県のご当地デザインを採用し、Suicaのペンギンおよび
子ペンギンの愛らしい姿とともに、町中華をイメージした中華皿やグラス、レンゲ、ハンカチ
など、日常の食事シーンに取り入れやすいアイテムを取りそろえています。食卓を楽しく彩る
ラインアップです。
〇栃木県の名物の餃子ににっこりする姿が可愛い栃木柄は、TRAINIART各店舗にて各アイテムを
単品で販売します。また、TRAINIART JRE MALL店限定販売の「Suicaのペンギン 町中華
セット（神奈川）」は、神奈川県の中華街をイメージしたデザインの中華皿・グラス・レン
ゲ・ハンカチをセットにしてお届けします。ご家庭でも手軽に“町中華”の雰囲気をお楽しみく
ださい。
〇本商品は、JR東日本商事が運営する鉄道雑貨店「TRAINIART（トレニアート）」各店
およびオンラインショップ「TRAINIART JRE MALL店(午前10時より発売)」等で販売
いたします。
※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。
(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはSuicaのキャラクターです。
１．商品概要
（１）Suicaのペンギン 中華皿（栃木）
お皿の縁のSuicaのペンギンと子ペンギンの
ワンポイントがかわいい中華皿です。
■価 格：2,530円（税込）
■サイズ(約)：縦19.5×横19.5×高さ4cm
（２）Suicaのペンギン グラス（栃木）
栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる
Suicaのペンギンをデザインしたグラスです。
■価格：1,540円（税込）
■サイズ(約)：直径 6×高さ10cm
※画像は使用イメージです。
（３）Suicaのペンギン レンゲ（栃木）
栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる
Suicaのペンギンをデザインしたレンゲです。
■価 格：935円（税込）
■サイズ(約)：最大幅4.5×長さ14cm
（４）Suicaのペンギン ハンカチ（栃木）
栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる
Suicaのペンギンをデザインしたハンカチです。
■価格：1,430円（税込）
■サイズ(約)：縦51.5×横51.5cm
（５）Suicaのペンギン 町中華セット（神奈川）
TRAINIART JRE MALL店限定で、神奈川県のご当地
デザインの中華皿、グラス、レンゲ、ハンカチのセットを
ご用意しました。
中華街をイメージしたSuicaのペンギンのイラストが
あしらわれた食器で、食卓を華やかに彩ります。
■価格：5,830円（税込）
■サイズ(約)
・中華皿：縦19.5×横19.5×高さ4cm
・グラス：直径 6×高さ10cm
・レンゲ：最大幅4.5×長さ14cm
・ハンカチ：縦51.5×横51.5cm
2．販売情報
2026年７月３日（金）よりJR東日本商事が運営する「TRAINIART(トレニアート)」及びJRE
MALL等で販売いたします。TRAINIART JRE MALL店では、2026年7月3日(金)の午前10時より
発売いたします。
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
・TRAINIART JRE MALL店
※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。
3．TRAINIART(トレニアート)について
（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)
「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を
コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を
様々な視点から表現・編集するブランドです。
洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、
新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。
（２）SHOP (ショップ)
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階
※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。
・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階
※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。
※一部グッズの販売はございません。
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内
・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001
【TRAINIART 公式LINE】
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部
TEL:０３-３２９９-１９４７ https://www.ejrt.co.jp/