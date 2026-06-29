Suicaのペンギン 町中華グッズを発売します！

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株式会社JR東日本商事

〇株式会社JR東日本商事（東京都渋谷区／代表取締役社長 大西秀麿）は、Suicaのペンギンを


デザインした“町中華”モチーフの新商品を、2026年7月3日（金）より発売します。


〇本シリーズは、栃木県や神奈川県のご当地デザインを採用し、Suicaのペンギンおよび


子ペンギンの愛らしい姿とともに、町中華をイメージした中華皿やグラス、レンゲ、ハンカチ


など、日常の食事シーンに取り入れやすいアイテムを取りそろえています。食卓を楽しく彩る


ラインアップです。


〇栃木県の名物の餃子ににっこりする姿が可愛い栃木柄は、TRAINIART各店舗にて各アイテムを


単品で販売します。また、TRAINIART JRE MALL店限定販売の「Suicaのペンギン 町中華


セット（神奈川）」は、神奈川県の中華街をイメージしたデザインの中華皿・グラス・レン


ゲ・ハンカチをセットにしてお届けします。ご家庭でも手軽に“町中華”の雰囲気をお楽しみく


ださい。


〇本商品は、JR東日本商事が運営する鉄道雑貨店「TRAINIART（トレニアート）」各店


およびオンラインショップ「TRAINIART JRE MALL店(午前10時より発売)」等で販売


いたします。


※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。






(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。SuicaのペンギンはSuicaのキャラクターです。



１．商品概要



（１）Suicaのペンギン 中華皿（栃木）


　　　お皿の縁のSuicaのペンギンと子ペンギンの


　　　ワンポイントがかわいい中華皿です。


　


　　　■価 格：2,530円（税込）


　　　■サイズ(約)：縦19.5×横19.5×高さ4cm






（２）Suicaのペンギン グラス（栃木）


　　　栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる


　　　Suicaのペンギンをデザインしたグラスです。



　　　■価格：1,540円（税込）


　　　■サイズ(約)：直径 6×高さ10cm





※画像は使用イメージです。

（３）Suicaのペンギン レンゲ（栃木）


　　　栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる


　　　Suicaのペンギンをデザインしたレンゲです。



　　　■価 格：935円（税込）


　　　■サイズ(約)：最大幅4.5×長さ14cm






（４）Suicaのペンギン ハンカチ（栃木）


　　　栃木の名物の餃子を前に思わず笑顔になる


　　　Suicaのペンギンをデザインしたハンカチです。



　　　■価格：1,430円（税込）


　　　■サイズ(約)：縦51.5×横51.5cm






（５）Suicaのペンギン 町中華セット（神奈川）


　　　TRAINIART JRE MALL店限定で、神奈川県のご当地


　　　デザインの中華皿、グラス、レンゲ、ハンカチのセットを


　　　ご用意しました。


　　　中華街をイメージしたSuicaのペンギンのイラストが


　　　あしらわれた食器で、食卓を華やかに彩ります。



　　　■価格：5,830円（税込）


　　　■サイズ(約)


　　　・中華皿：縦19.5×横19.5×高さ4cm


　　　・グラス：直径 6×高さ10cm


　　　・レンゲ：最大幅4.5×長さ14cm


　　　・ハンカチ：縦51.5×横51.5cm







2．販売情報


　　2026年７月３日（金）よりJR東日本商事が運営する「TRAINIART(トレニアート)」及びJRE


　　MALL等で販売いたします。TRAINIART JRE MALL店では、2026年7月3日(金)の午前10時より


　　発売いたします。



　　・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店


　　・TRAINIART TOKYO グランスタ店


　　・TRAINIART JRE MALL店



※ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店での販売はございません。



3．TRAINIART(トレニアート)について



（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)




「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を


コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を


様々な視点から表現・編集するブランドです。


洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、


新たな鉄道デザイングッズのマーケットを開拓します。





（２）SHOP (ショップ)



・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店


埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1 階


※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。


・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店


東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2 階


※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。


※一部グッズの販売はございません。


・TRAINIART TOKYO グランスタ店


東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内


・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001



【TRAINIART 公式LINE】




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社JR東日本商事　コンシューマー商品本部　


TEL:０３-３２９９-１９４７ https://www.ejrt.co.jp/