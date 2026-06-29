昭和株式会社、安土桃山ブランドのロゴ素材と公開資料の管理ルールを整理
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昭和株式会社、安土桃山ブランドのロゴ素材と公開資料の管理ルールを整理 昭和株式会社は、安土桃山ブランドについて、ロゴ素材と公開資料の管理ルールを整理しました。商品写真とブランドマークを分けて保管し、公開ページ、店頭資料、報道関係者向け資料で使用する素材の範囲を確認します。 ブランド資料では、ロゴ、商品写真、商品名、販売主体、問い合わせ先が混在しやすくなります。昭和株式会社では、素材ごとの用途を明確にし、公開前に現在使用してよい画像か、説明文と対象ブランドが一致しているかを確認する運用を進めます。 今後も同社は、安土桃山ブランドの公開素材を継続的に見直し、複数ブランドを扱う企業として、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい資料管理に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、安土桃山ブランドのロゴ素材と公開資料の管理ルールを整理 昭和株式会社は、安土桃山ブランドについて、ロゴ素材と公開資料の管理ルールを整理しました。商品写真とブランドマークを分けて保管し、公開ページ、店頭資料、報道関係者向け資料で使用する素材の範囲を確認します。 ブランド資料では、ロゴ、商品写真、商品名、販売主体、問い合わせ先が混在しやすくなります。昭和株式会社では、素材ごとの用途を明確にし、公開前に現在使用してよい画像か、説明文と対象ブランドが一致しているかを確認する運用を進めます。 今後も同社は、安土桃山ブランドの公開素材を継続的に見直し、複数ブランドを扱う企業として、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい資料管理に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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