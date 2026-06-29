【バレずに】Life360の位置情報をごまかす方法：iPhone・Android対応
2026年6月27日、Fonelora Location Changerは「V1.0.0.9」をリリースしました。今回のアップデートでは、新たにソフトウェア内アンケート（調査問卷）機能が追加され、ユーザーが利用体験に関するフィードバックをアプリ内から直接送信できるようになりました。これにより、改善要望や使用感の収集がよりスムーズになり、今後の機能改善やユーザー体験の最適化に活用されます。
Fonelora Location Changer公式サイト: https://reurl.cc/Q20pGb
スマホの設定で位置情報（GPS）やWi-Fi、モバイルデータ通信をオフにすると、Life360のファミリーグループに「位置情報の共有を一時停止しました（Location Paused）」や「ネットワーク接続なし」という通知が即座に送られるため、親に確実にバレます。Life360は、追跡が途切れたり通信が切断されたりしたことを他のメンバーに警告する仕組みになっているからです。
そのため、Life360で位置情報を止める方法としてスマホの基本設定を直接いじるのはおすすめできません。しかし、OSレベルでGPSの座標を書き換える「位置情報偽装ツール（GPSスプーファー）」を使えば、Life360には常に（偽の）位置情報が送信され続けるため、システムの警告通知を出すことなく位置情報をごまかすことが技術的には可能です。
Part1.やってはいけない！親に通知がいくNGなごまかし方
「追跡されたくない、たまには羽を伸ばしたい」という理由から、ついやってしまいがちなのがスマホの基本機能をオフすることです。しかし、これらの方法はプライバシーを守るどころか、親のアプリに警告アラートを出し、かえって家族との口論やトラブルの原因になります。
具体的に、あなたが取った行動がLife360上で親にどう表示されるのかを以下にまとめました。
(1)スマホのGPS（位置情報）をオフにする
● Life360の表示（親に見える画面）：「位置情報の共有を一時停止しました」と表示
● バレる理由：意図的に位置情報を隠したことがグループ全員に直接通知されます。
(2)Wi-Fiやモバイルデータをオフにする
● Life360の表示（親に見える画面）：「ネットワーク接続がありません」または「〇〇分前の位置情報」で更新が止まる
● バレる理由：通信が途絶えたと見なされ、不自然に現在地が更新されなくなるため怪しまれます。
(3)スマホを機内モードにする
● Life360の表示（親に見える画面）：最後に確認された位置情報から動かなくなり、通信エラー状態になる
● バレる理由：長時間更新されないため、わざと通信を切っていると疑われます。
このように、スマホ本体の通信やGPSを単純に遮断する方法は、すべてLife360のシステム側に対策されており、安全なごまかし方とは言えません。
Part2.iPhoneとAndroidの位置情報をごまかす方法の違い
実際にOSレベルでGPSを偽装し、自然な揺れを再現するにはどうすればいいのでしょうか。実は、使っているスマホがiPhoneかAndroidかによって、難易度と使えるツールが大きく異なります。
iPhone（iOS）
● 偽装の難易度：高い
● スマホ単体（無料アプリ）での偽装：ほぼ不可能（脱獄・Jailbreakなど高いリスクが伴う）
● VPNの利用：効果なし（IPアドレスが変わるだけでGPS座標は変わらない）
● 必要なツール：パソコン（Windows/Mac）の専用位置情報変更ソフト
Android
● 偽装の難易度：中～高
Fonelora Location Changer公式サイト: https://reurl.cc/Q20pGb
スマホの設定で位置情報（GPS）やWi-Fi、モバイルデータ通信をオフにすると、Life360のファミリーグループに「位置情報の共有を一時停止しました（Location Paused）」や「ネットワーク接続なし」という通知が即座に送られるため、親に確実にバレます。Life360は、追跡が途切れたり通信が切断されたりしたことを他のメンバーに警告する仕組みになっているからです。
そのため、Life360で位置情報を止める方法としてスマホの基本設定を直接いじるのはおすすめできません。しかし、OSレベルでGPSの座標を書き換える「位置情報偽装ツール（GPSスプーファー）」を使えば、Life360には常に（偽の）位置情報が送信され続けるため、システムの警告通知を出すことなく位置情報をごまかすことが技術的には可能です。
Part1.やってはいけない！親に通知がいくNGなごまかし方
「追跡されたくない、たまには羽を伸ばしたい」という理由から、ついやってしまいがちなのがスマホの基本機能をオフすることです。しかし、これらの方法はプライバシーを守るどころか、親のアプリに警告アラートを出し、かえって家族との口論やトラブルの原因になります。
具体的に、あなたが取った行動がLife360上で親にどう表示されるのかを以下にまとめました。
(1)スマホのGPS（位置情報）をオフにする
● Life360の表示（親に見える画面）：「位置情報の共有を一時停止しました」と表示
● バレる理由：意図的に位置情報を隠したことがグループ全員に直接通知されます。
(2)Wi-Fiやモバイルデータをオフにする
● Life360の表示（親に見える画面）：「ネットワーク接続がありません」または「〇〇分前の位置情報」で更新が止まる
● バレる理由：通信が途絶えたと見なされ、不自然に現在地が更新されなくなるため怪しまれます。
(3)スマホを機内モードにする
● Life360の表示（親に見える画面）：最後に確認された位置情報から動かなくなり、通信エラー状態になる
● バレる理由：長時間更新されないため、わざと通信を切っていると疑われます。
このように、スマホ本体の通信やGPSを単純に遮断する方法は、すべてLife360のシステム側に対策されており、安全なごまかし方とは言えません。
Part2.iPhoneとAndroidの位置情報をごまかす方法の違い
実際にOSレベルでGPSを偽装し、自然な揺れを再現するにはどうすればいいのでしょうか。実は、使っているスマホがiPhoneかAndroidかによって、難易度と使えるツールが大きく異なります。
iPhone（iOS）
● 偽装の難易度：高い
● スマホ単体（無料アプリ）での偽装：ほぼ不可能（脱獄・Jailbreakなど高いリスクが伴う）
● VPNの利用：効果なし（IPアドレスが変わるだけでGPS座標は変わらない）
● 必要なツール：パソコン（Windows/Mac）の専用位置情報変更ソフト
Android
● 偽装の難易度：中～高